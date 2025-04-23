नाइट पार्टी के लिए पहनें नोरा फतेही की ये स्टाइलिश वेस्टर्न ड्रेस, हुस्न देख लोग हो जाएंगे दीवाने
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 23, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही बेहद खूबसूरत और बोल्ड हैं. एक्ट्रेस का बहा कमाल लुक लोगों को आकर्षित करता है.
एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फैंस के लिए फोटोज भी शेयर करती हैं.
अगर आप किसी नाईट पार्टी में जाना चाहती हैं तो नोरा की तरह वेस्टर्न ड्रेस पहन सकती हैं.
आप पार्टी में ऑफ शोल्डर रेड ड्रेस भी पहन सकती हैं. यह देखने में भी एकदम कमाल लगेगा.
पार्टी में आप ब्लैक और व्हाइट कलर का मैक्सी ड्रेस पहन सकती हैं. इस ड्रेस में आप सबसे ज्यादा हसीन लगेंगी.
क्लब जाने के लिए आप फ्लावर प्रिंट वाली बॉडीकॉन ड्रेस भी पहन सकती हैं. यह भी देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा.
पार्टी में पहनने के लिए हाई थाई ड्रेस भी बेस्ट ऑप्शन है. इसका लुक देख लोग आपके दीवाने हो जाएंगे.
