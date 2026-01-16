हानिया आमिर की तरह पहनें ट्रेडिशनल ड्रेस, सादगी देख लट्टू हो जाएंगे लोग
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 16, 2026
हानिया आमिर पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत और हसीन एक्ट्रेस हैं. इनकी फैन फाॅलोइंग भारत में भी खूब है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस का फैशन सेंस भी कमाल का है. इनके पास सूट के बेहतरीन कलेक्शन हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप किसी फैमिली पार्टी में हानिया कि तरह सूट पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह लाइट कलर के सूट कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह कैरेट कलर का सूट भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप पार्टी में सफेद कलर का प्लाजो सूट भी पहन सकती हैं. इसमें आप बहुत प्यारी लगेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह ग्रीन सूट भी पहन सकती हैं. इसके साथ आप दुप्टटा भी ले सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: तलविंदर संग डेटिंग की खबरों के बीच हद से ज्यादा बोल्ड हुईं दिशा पटानी, यूजर्स ने कह दी ये बात
अगली वेब स्टोरी देखें.