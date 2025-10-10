दिवाली पर जन्नत जुबैर की तरह पहनें ट्रेडिशनल ड्रेस, चेहरे पर दिखेगा नूर

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Oct 10, 2025

दिवाली का त्यौहार देशभर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है.

Source: Bollywoodlife.com

इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए आप जन्नत जुबैर की तरह ट्रेडिशनल ड्रेस पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप जन्नत जुबैर की तरह पर्पल कलर का सूट पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप एक्ट्रेस की तरह पिंक सूट भी कैरी कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप दिवाली पर एक्ट्रेस की तरह ये डिजाइनर सूट भी कैरी कर सकती है.

Source: Bollywoodlife.com

आप एक्ट्रेस की तरह ग्रीन सूट और दुपट्टा भी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप एक्ट्रेस कोबरा अनारकली सूट भी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: करवा चौथ पर साउथ की इन एक्ट्रेसेस से लें साड़ी आइडिया, दीवाने हो जाएंगे पतिदेव

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.