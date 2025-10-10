दिवाली पर जन्नत जुबैर की तरह पहनें ट्रेडिशनल ड्रेस, चेहरे पर दिखेगा नूर
Shreya Pandey
| Oct 10, 2025
दिवाली का त्यौहार देशभर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है.
इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए आप जन्नत जुबैर की तरह ट्रेडिशनल ड्रेस पहन सकती हैं.
आप जन्नत जुबैर की तरह पर्पल कलर का सूट पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह पिंक सूट भी कैरी कर सकती हैं.
आप दिवाली पर एक्ट्रेस की तरह ये डिजाइनर सूट भी कैरी कर सकती है.
आप एक्ट्रेस की तरह ग्रीन सूट और दुपट्टा भी पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस कोबरा अनारकली सूट भी पहन सकती हैं.
