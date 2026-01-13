लोहड़ी पर कृति सेनन की तरह पहनें ट्रेडिशनल ड्रेस, खूबसूरती पर फिदा हो जाएंगे लोग
Bollywoodlife.com
| Jan 13, 2026
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन बेहद खूबसूरत और हसीन हैं. इनका सभी लुक एकदम कमाल और शानदार लगता है.
एक्ट्रेस की तरह आप लोहड़ी की शाम ये खूबसूरत ड्रेस पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह पिंक कलर का लॉन्ग फ्रॉक भी पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह रेड और येलो में सूट पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह ग्रीन कलर का शरारा-कुर्ती भी पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह पिंक कलर का सूट और प्लाजो पैंट कैरी कर सकती हैं. इसके साथ आप दुपट्टा भी ले सकती हैं.
आप हैवी और खूबसूरत लगने के लिए ग्रीन कलर का लॉन्ग अनारकली सूट भी कैरी कर सकती हैं.
