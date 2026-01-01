वेडिंग सीजन में रूबीना दिलैक की तरह पहनें ट्रेडिशनल ड्रेस, लुक देख हो जाएंगे दीवाने
Shreya Pandey
| Jan 01, 2026
शादी के सीजन में आप एक्ट्रेस की तरह खूबसूरत सूट पहन सकती हैं. इसमें आप बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेंगी.
आप एक्ट्रेस की तरह लॉन्ग सूट भी कैरी कर सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह रेड सूट पहन सकती हैं. ये लुक नई दुल्हनों के लिए एकदम बेस्ट है.
आप एक्ट्रेस की तरह पिंक सूट भी कैरी कर सकती हैं. इसके साथ आप हैवी झुमके पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह पीले रंग का लॉन्ग सूट पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह सूट पहन सकती हैं. इसमें भी आप बहुत प्यारी लगेंगी.
आप मेंहदी फंक्शन में ग्रीन कलर का सूट भी पहन सकती हैं. इसमें भी आप बहुत ज्यादा प्यारी लगेंगी.
