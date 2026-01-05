दीपिका पादुकोण की तरह पहनें ट्रेडिशनल ड्रेस, लुक देख दीवाने हो जाएंगे लोग
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 05, 2026
बॉलीवुड की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बेहद खूबसूरत और हसीन हैं.
दीपिका पादुकोण का फैशन सेंस भी एकदम कमाल है. लोग इन्हें देखते हैं तो दीवाने हो जाते हैं.
आप भी एक्ट्रेस की तरह ट्रेडिशनल ड्रेस पहन सकती हैं. इसमें आप बेहद प्यारी लगेंगी.
आप दीपिका की तरह लॉन्ग अनारकली सूट पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह पीले रंग का सूट भी कैरी कर सकती हैं. इसकी लुक भी मस्त लगेगा.
आप एक्ट्रेस की तरह लॉन्ग फ्रॉक सूट भी कैरी कर सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह व्हाइट सूट और हैवी रेड दुपट्टा भी पहन सकती हैं.
