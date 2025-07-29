सावन में इन एक्ट्रेसेस की तरह पहनें ट्रेडिशनल ड्रेस, लगेंगी एकदम संस्कारी
Shreya Pandey
| Jul 29, 2025
सावन का मौसम बहुत सुहाना और खूबसूरत होता है. ऐसे में आप इन एक्ट्रेस की तरह ड्रेस पहन सकती हैं.
सावन में आप अनुष्का सेन की तरह सूट पहन सकती हैं.
खूबसूरत लगने के लिए आप हिना खान की तरह भी ड्रेस पहन सकती हैं.
स्लिम लड़कियों के लिए राशा का ये सूट भी शानदार है.
सिंपल लुक के लिए आप रकुल प्रीत की तरह सूट कैरी कर सकती हैं.
सावन में आप श्वेता तिवारी की तरह प्रिंटेड सूट भी पहन सकती हैं.
आप गॉर्जियस लुक के लिए माधुरी के इस लुक को भी ट्राई कर सकती हैं.
