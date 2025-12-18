इन एक्ट्रेसेस की तरह पहनें ट्रेडिशनल ड्रेस, लगेंगी संस्कारी और प्यारी
Shreya Pandey
| Dec 18, 2025
अगर आप किसी पार्टी में स्टाइलिश और खूबसूरत लगना चाहती हैं तो इन एक्ट्रेसेस की तरह फ्रॉक सूट पहन सकती हैं.
आप अनुष्का शर्मा की तरह पीले रंग का फ्रॉक सूट कैरी कर सकती हैं.
आप अदिति राव हैदरी की तरफ ब्लैक लॉन्ग फ्रॉक सूट पहन सकती हैं.
दीपिका पादुकोण की तरह आप भी ऑफ व्हाइट ड्रेस पहन सकती हैं.
आप पार्टी में अनन्या पांडे की तरह रेड सूट भी पहन सकती हैं. इसमें आप बहुत सुंदर लगेंगी.
आप श्रद्धा कपूर की तरह ऑरेंज सिंपल फ्रॉक सूट भी पहन सकती हैं.
आप पार्टी में जाह्नवी कपूर की तरह पिंक लॉन्ग फ्रॉक पहन सकती हैं.
