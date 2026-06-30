अविका गौर की तरह पूजा में पहनें ट्रेडिशनल ड्रेसेस, लुक देख दीवाने हो जाएंगे लोग

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jun 30, 2026

टीवी की फेमस एक्ट्रेस अविका गौर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.

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अविका गौर जितनी खूबसूरत हैं, उनका फैशन सेंस उतना ही बेहतरीन है.

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आप किसी पूजा में एक्ट्रेस की तरह फ्रॉक सूट पहन सकती हैं. इसमें आप बहुत प्यारी लगेंगी.

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आप एक्ट्रेस की तरह पिंक कलर का लॉन्ग सूट पहन सकती हैं.

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आप एक्ट्रेस की तरह रेड लोग अनारकली सूट भी पहन सकती हैं.

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आप एक्ट्रेस की तरह ग्रीन कलर का सूट और दुपट्टा भी ले सकती हैं.

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आप एक्ट्रेस की तरह पीले रंग की कुर्ती भी कैरी कर सकती हैं.

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