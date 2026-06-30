अविका गौर की तरह पूजा में पहनें ट्रेडिशनल ड्रेसेस, लुक देख दीवाने हो जाएंगे लोग
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 30, 2026
टीवी की फेमस एक्ट्रेस अविका गौर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अविका गौर जितनी खूबसूरत हैं, उनका फैशन सेंस उतना ही बेहतरीन है.
Source:
Bollywoodlife.com
आप किसी पूजा में एक्ट्रेस की तरह फ्रॉक सूट पहन सकती हैं. इसमें आप बहुत प्यारी लगेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह पिंक कलर का लॉन्ग सूट पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह रेड लोग अनारकली सूट भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह ग्रीन कलर का सूट और दुपट्टा भी ले सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह पीले रंग की कुर्ती भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: स्विट्जरलैंड की वादियों में सारा अली खान और अमृता सिंह का जलवा, फोटो कैप्शन ने फैंस को किया क्रेजी!
अगली वेब स्टोरी देखें.