फैमिली फंक्शन में इन एक्ट्रेसेस की तरह पहनें ट्रेडिशनल ड्रेस, लगेंगी हद से ज्यादा प्यारी
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 31, 2025
फैमिली फंक्शन में सबसे खूबसूरत लगने के लिए आप इन एक्ट्रेसेस की तरह ट्रेडिशनल ड्रेस पहन सकती हैं.
आप उर्वशी रौतेला की तरह लॉन्ग फ्रॉक पहन सकती हैं. इसमें आप बहुत सुंदर लगेंगी.
आप अनन्या पांडे की तरह रेड सूट और प्लाजो भी कैरी कर सकती हैं.
आप फंक्शन में आलिया भट्ट की तरह रेड अनारकली सूट भी पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह अदिति राव हैदरी की तरह पिंक सिल्क सूट भी पहन सकती हैं.
आप जाह्नवी कपूर की तरह प्यारी लगने के लिए पिंक लॉन्ग फ्रॉक भी पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह हैवी वर्क वाला सूट पहन सकती हैं. इसके साथ आप ज्वैलरी भी पहन सकती हैं
