फैमिली फंक्शन में पहनें तृषा कृष्णन की तरह ट्रेडिशन ड्रेसेस, लगेंगी एकदम संस्कारी

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jun 24, 2026

साउथ की सबसे खूबसूरत और टॉप एक्ट्रेस तृष्णा कृष्णन किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.

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एक्ट्रेस ने एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में की हैं. जिसे लोगों ने बहुत पसंद भी किया.

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एक्टिंग के साथ एक्ट्रेस का फैशन सेंस भी कमाल का है. ये सभी ड्रेस में खूबसूरत लगती हैं.

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आप फैमिली फंक्शन में एक्ट्रेस की तरह पीले रंग का फ्रॉक पहन सकती हैं.

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आप फंक्शन में रेड अनारकली सूट भी कैरी कर सकती हैं.

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आप एक्ट्रेस की तरह सिंपल लॉन्ग सूट भी पहन सकती हैं.

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एक्ट्रेस की तरह आप डार्क ब्लू फ्रॉक सूट भी कैरी कर सकती हैं.

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