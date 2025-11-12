तमन्ना भाटिया की तरह पहनें ट्रेडिशनल आउटफिट, लगेंगी सबसे ज्यादा हसीन
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 12, 2025
साउथ एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया बेहद खूबसूरत और हसीन हैं.
तमन्ना भाटिया का लुक और और उनकी मासूमियत दर्शकों को दीवाना बना देती हैं.
तमन्ना भाटिया की तरह आप आप भी ट्रेडिशनल ड्रेस कैरी कर सकती हैं. इसमें आप बेहद प्यारी लगेंगी.
आप एक्ट्रेस की तरह पिंक कलर का गाउन भी पहन सकती हैं. इसमें भी आप बेहद हसीन लगेंगी
आप तमन्ना की तरह आप रेड लॉन्ग गाउन पहन सकती हैं. इसके साथ आप साइड दुपट्टा पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह पीले रंग का लॉन्ग अनारकली सूट कैरी कर सकती हैं.
Thanks For Reading!
