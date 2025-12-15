वेडिंग सीजन में रेखा की तरह पहनें ट्रेडिशनल साड़ी, लुक देखकर लोग हो जाएंगे दीवाने
Shreya Pandey
| Dec 15, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा बेहद खूबसूरत और खूबसूरत हैं, एक्ट्रेस 71 साल की उम्र में भी बहुत हसीन लगती हैं.
एक्ट्रेस के पास बेहद खूबसूरत साड़ी कलेक्शन हैं, जिनसे आप भी आइडिया ले सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह शादी में लाल रंग की साड़ी पहन सकती हैं.
एक्ट्रेस की तरह आप हल्दी में पीले रंग की साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह सिल्वर और पर्पल साड़ी भी पहन सकती हैं, इसमें भी आप बेहद खूबसूरत लगेंगी.
आप एक्ट्रेस की तरह सिल्वर कलर में साड़ी कैरी कर सकती हैं.
आप रेखा की तरह शादी में लाल साड़ी पहन सकती हैं, इसके साथ आप हैवी ज्वैलरी भी पहन सकती हैं.
