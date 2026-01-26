मोना सिंह की तरह पहनें ट्रेडिशनल सूट, हर लुक में लगेंगी कमाल
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 26, 2026
बॉलीवुड एक्ट्रेस मोना सिंह बेहद प्यारी और खूबसूरत हैं.
एक्ट्रेस का फैशन सेंस भी बेहद शानदार है. ये सभी ड्रेस में बहुत प्यारी लगती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह खूबसूरत सूट पहन सकती हैं. जिसमें आप भी एकदम कमाल लगेंगी.
आप एक्ट्रेस की तरह ब्लैक कलर की फ्राॅक सूट भी पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह फ्रॉक सूट भी पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह नीले रंग का सूट और दुपट्टा भी कैरी कर सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह रेड सूट पहन सकती हैं.
