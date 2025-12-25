पार्टी नाइट में पहनें अनन्या पांडे की तरह वेस्टर्न ड्रेस, दिखेगा हॉट और ग्लैमरस लुक
Shreya Pandey
Dec 25, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे का फैशन सेंस बेहद कमाल है. एक्ट्रेस सभी ड्रेस में बहुत प्यारी लगती हैं.
अनन्या पांडे की तरह आप भी पार्टी में वेस्टर्न ड्रेस पहन सकती हैं. इसका लुक बहुत कमाल लगेगा.
आप अनन्या पांडे की तरह ब्लैक मिनी फ्रॉक पहन सकती हैं. इसका लुक बेहद प्यारा लगेगा.
आप एक्ट्रेस की तरह पीले रंग का बॉडीकॉन ड्रेस पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरफ डाउन शोल्डर वन पीस भी कैरी कर सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह इंडो वेस्टर्न ड्रेस भी पहन सकती हैं, इसका लुक बहुत क्लासिक लगेगा.
आप एक्ट्रेस की तरह सफेद रंग का फुल स्लीव्स वन पीस पहन सकती हैं.
