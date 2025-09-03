क्लब या पार्टी में पहनें धनश्री की तरह वेस्टर्न ड्रेस, लुक देख दीवाने हो जाएंगे लोग

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Sep 03, 2025

इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स पत्नी धनश्री बेहद खूबसूरत हैं.

Source: Bollywoodlife.com

धनश्री सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिंग रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

धनश्री का फैशन सेंस बेहद कमाल का है, आप इनसे क्लब के लिए ड्रेस आइडिया ले सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप धनश्री की तरह ऑफ शोल्डर ड्रेस भी कैरी कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप धनश्री की तरह ब्राउन लॉन्ग बॉडीकॉन ड्रेस पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप बोल्ड लुक के लिए ग्रीन वन पीस ड्रेस भी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सिंपल लुक के लिए आप धनश्री की तरह सिंपल फ्रॉक भी कैरी कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: प्यार-दुआएं और... आलिया भट्ट ने शेयर की गणेश उत्सव की फोटोज, पिंक साड़ी में दिखाया...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.