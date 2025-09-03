क्लब या पार्टी में पहनें धनश्री की तरह वेस्टर्न ड्रेस, लुक देख दीवाने हो जाएंगे लोग
Shreya Pandey
| Sep 03, 2025
इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स पत्नी धनश्री बेहद खूबसूरत हैं.
धनश्री सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिंग रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.
धनश्री का फैशन सेंस बेहद कमाल का है, आप इनसे क्लब के लिए ड्रेस आइडिया ले सकती हैं.
आप धनश्री की तरह ऑफ शोल्डर ड्रेस भी कैरी कर सकती हैं.
आप धनश्री की तरह ब्राउन लॉन्ग बॉडीकॉन ड्रेस पहन सकती हैं.
आप बोल्ड लुक के लिए ग्रीन वन पीस ड्रेस भी पहन सकती हैं.
सिंपल लुक के लिए आप धनश्री की तरह सिंपल फ्रॉक भी कैरी कर सकती हैं.
