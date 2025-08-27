जाह्नवी कपूर की तरह पहनें वेस्टर्न ड्रेस, पार्टी में लगेंगी कयामत
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 26, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर बेहद खूबसूरत और बोल्ड हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस का फैशन सेन्स भी एकदम कमाल का है. वहीं एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप पार्टी या क्लब में जान्हवी की तरह वेस्टर्न ड्रेस पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप पार्टी में एक्ट्रेस की तरह हाई थाई बॉडीकॉन ड्रेस पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप क्लब में एक्ट्रेस की तरह डीपनेक बॉडीकॉन ड्रेस भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप पार्टी में बोल्ड लुक के लिए लॉन्ग बॉडीकॉन ड्रेस पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप हॉट और ज्यादा खूबसूरत लुक के लिए जान्हवी की तरह वन पीस भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: हाथ में मेहंदी, मांग में सिंदूर... मोनालिसा के तीज लुक ने लूटा फैंस का दिल, तस्वीरें देख पूछा ये सवाल
अगली वेब स्टोरी देखें.