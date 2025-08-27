जाह्नवी कपूर की तरह पहनें वेस्टर्न ड्रेस, पार्टी में लगेंगी कयामत

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Aug 26, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर बेहद खूबसूरत और बोल्ड हैं.

एक्ट्रेस का फैशन सेन्स भी एकदम कमाल का है. वहीं एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहते हैं.

आप पार्टी या क्लब में जान्हवी की तरह वेस्टर्न ड्रेस पहन सकती हैं.

आप पार्टी में एक्ट्रेस की तरह हाई थाई बॉडीकॉन ड्रेस पहन सकती हैं.

आप क्लब में एक्ट्रेस की तरह डीपनेक बॉडीकॉन ड्रेस भी पहन सकती हैं.

आप पार्टी में बोल्ड लुक के लिए लॉन्ग बॉडीकॉन ड्रेस पहन सकती हैं.

आप हॉट और ज्यादा खूबसूरत लुक के लिए जान्हवी की तरह वन पीस भी पहन सकती हैं.

