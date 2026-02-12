दिशा पाटनी की तरह पहनें वेस्टर्न ड्रेसेस, लगेंगी हद से ज्यादा प्यारी
Shreya Pandey
| Feb 12, 2026
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी बेहद खूबसूरत और हसीन हैं.
इनका फैशन सेंस भी एकदम कमाल का है. एक्ट्रेस सभी ड्रेस में हद से ज्यादा प्यारी लगती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह पार्टी में वेस्टर्न ड्रेस पहन सकती हैं.
आप दिशा की तरह व्हाइट वन पीस पहन सकती हैं. इसमें आप बेहद बोल्ड लगेंगी.
आप एक्ट्रेस की तरह ब्लैक स्लीवलेस ड्रेस भी कैरी कर सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह ऑफ शोल्डर ब्लैक ड्रेस ड्रेस भी पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह ब्राउन वन पीस भी पहन सकती हैं.
