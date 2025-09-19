हुमा कुरैशी की तरह पहनें वेस्टर्न ड्रेसेस, लुक देख जल-भून जाएंगे दुश्मन!

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Sep 19, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी बेहद हसीन और बोल्ड हैं. इनकी खूबसूरती देख लोग दीवाने हो जाते हैं.

हुमा का फैशन सेन्स भी एकदम कमाल का है, आप इनसे ड्रेस आईडिया भी ले सकते हैं.

आप हुमा की तरह रेड हाई थाई मैक्सी ड्रेस पहन सकती हैं.

आप हुमा की तरह रेड वन पीस भी कैरी कर सकती हैं.

आप एक्ट्रेस हुमा की तरह ब्लैक वन साइड ऑफ शोल्डर वाली ड्रेस कैरी कर सकते हैं.

पार्टी में आप एक्ट्रेस की तरह थ्री पीस ड्रेस भी कैरी कर सकती हैं.

आप क्लब में एक्ट्रेस की तरह व्हाइट वन पीस ड्रेस पहन सकती हैं.

