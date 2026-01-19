क्लब पार्टी में पहनें नोरा फतेही की तरह वेस्टर्न ड्रेसेस, लगेंगी सबसे ज्यादा हॉट
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 19, 2026
बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही अपनी खूबसूरती और डांस के लिए ही फेमस हैं.
इसके अलावा एक्ट्रेस का फैशन सेंस भी एकदम कमाल का है.
आप क्लब जाने के लिए एक्ट्रेस की तरह वेस्टर्न ड्रेसेस पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह पीले रंग का हॉल्टर नेक बॉडीकॉन ड्रेस पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह रेड शिमरी बॉडीकॉन ड्रेस कैरी कर सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह पार्टी में ब्लैक थ्री पीस भी पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह ऑफ शोल्डर रेड वन पीस भी पहन सकती हैं.
