पार्टी में नोरा फतेही की तरह पहनें वेस्टर्न ड्रेसेस, दिखेगा क्यूट और ग्लैमरस लुक

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 02, 2026

बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही बेहद खूबसूरत और हसीन हैं.

एक्ट्रेस का फैशन सेंस भी बेहद कमाल का है. एक्ट्रेस सभी ड्रेस में प्यारी लगती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह पार्टी में वेस्टर्न ड्रेस पहन सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस पहन सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह रेड शिमरी बॉडीकॉन ड्रेस भी पहन सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह ब्लैक थ्री पीस पहन सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह पार्टी में ब्लू बॉडीकॉन ड्रेस कैरी कर सकती हैं.

