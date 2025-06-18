पलक तिवारी की तरह पहनें वेस्टर्न ड्रेसेस, बोल्डनेस देख सब हो जाएंगे दीवाने
Shreya Pandey
| Jun 18, 2025
टीवी एक्ट्रेस पलक तिवारी बहुत बोल्ड और हॉट हैं.
पलक सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.
क्लब और पार्टी के लिए आप पलक तिवारी की तरह वेस्टर्न ड्रेसेस पहन सकती हैं.
आप पार्टी में एक्ट्रेस की तरह वन शोल्डर ब्लैक ड्रेस पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह रेड वन पीस ड्रेस भी पहन सकती हैं.
पलक की तरह आप बॉडीकॉन ड्रेस भी पहन सकती हैं.
आप पार्टी में बोल्ड लुक के लिए एक्ट्रेस की इस लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं.
