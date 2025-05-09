फेयरवेल पार्टी में पहनें पलक तिवारी की तरह वेस्टर्न ड्रेसेस, मॉर्डन लुक में लगेंगी बहुत ही ज्यादा हसीन
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| May 09, 2025
आपके कॉलेज में फेयरवेल पार्टी होनी वाली है तो आप पलक तिवारी की तरह वेस्टर्न ड्रेस पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
पलक तिवारी बेहद खूबसूरत और हसीन हैं. इनका फैशन सेंस भी कमाल का है.
Source:
Bollywoodlife.com
पलक तिवारी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप फेयरवेल में एक्ट्रेस की तरह ब्लैक वन शोल्डर ड्रेस भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की तरह आप भी ऑफ शोल्डर ड्रेस पहन सकती हैं. इसमें आप बहुत खूबसूरत लगेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
पार्टी में आप एक्ट्रेस की तरह रेड शॉर्ट ड्रेस भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कॉलेज पार्टी में आप पलक की तरह बॉडीकॉन ड्रेस भी पहन सकती हैं. इसका लुक एकदम हॉट लगेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'मैं तुम्हारे मुंह पर...' जब कास्टिंग काउच के दलदल में फंसी ये संस्कारी बहू, बॉलीवुड से की तौबा
अगली वेब स्टोरी देखें.