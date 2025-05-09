फेयरवेल पार्टी में पहनें पलक तिवारी की तरह वेस्टर्न ड्रेसेस, मॉर्डन लुक में लगेंगी बहुत ही ज्यादा हसीन

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | May 09, 2025

आपके कॉलेज में फेयरवेल पार्टी होनी वाली है तो आप पलक तिवारी की तरह वेस्टर्न ड्रेस पहन सकती हैं.

पलक तिवारी बेहद खूबसूरत और हसीन हैं. इनका फैशन सेंस भी कमाल का है.

पलक तिवारी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.

आप फेयरवेल में एक्ट्रेस की तरह ब्लैक वन शोल्डर ड्रेस भी पहन सकती हैं.

एक्ट्रेस की तरह आप भी ऑफ शोल्डर ड्रेस पहन सकती हैं. इसमें आप बहुत खूबसूरत लगेंगी.

पार्टी में आप एक्ट्रेस की तरह रेड शॉर्ट ड्रेस भी कैरी कर सकती हैं.

कॉलेज पार्टी में आप पलक की तरह बॉडीकॉन ड्रेस भी पहन सकती हैं. इसका लुक एकदम हॉट लगेगा.

