बैचलर पार्टी में पहनें रकुल प्रीत की तरह वेस्टर्न ड्रेसेस, लगेंगी एकदम हुस्न की मल्लिका

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | May 02, 2025

साउथ एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह बेहद खूबसरत और बोल्ड एक्ट्रेस हैं. एक्ट्रेस का फैशन सेंस कमाल का है.

रकुल प्रीत सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.

अगर आप किसी बैचलर पार्टी में जाना चाहती हैं तो राहुल प्रीत की इन ड्रेस को ट्राई कर सकती हैं.

पार्टी में आप एक्ट्रेस की तरह रेड ड्रेस भी पहन सकती हैं.

बोल्ड लगने के लिए आप ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस भी पहन सकती हैं.

पार्टी में आप एक्ट्रेस के इस लुक को भी रिक्रिएट कर सकती हैं.

हॉट लगने के लिए आप रकुल प्रीत की तरह ऑफ शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस भी ट्राई कर सकती हैं.

