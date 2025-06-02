पार्टी में पहनें सोनाक्षी सिन्हा की तरह वेस्टर्न ड्रेसेस, पतिदेव की नहीं हटेगी नजर

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jun 02, 2025

सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड की खूबसूरत और टॉप एक्ट्रेस हैं. इन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं.

एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.

आप पार्टी या क्लब में एक्ट्रेस की तरह ड्रेस पहन सकती हैं.

आप पार्टी में एक्ट्रेस की तरह फुल स्लीव्स वन पीस ड्रेस पहन सकती हैं.

क्लब के लिए आप एक्ट्रेस के इस लुक को भी कॉपी कर सकती हैं.

पार्टी में बोल्ड लुक के लिए वन पीस ड्रेस को इस तरह से भी कैरी कर सकती हैं.

क्लब के लिए ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस भी एकदम परफेक्ट है. इसमें आप हॉट लगेंगी.

