पार्टी में पहनें तमन्ना भाटिया की तरह वेस्टर्न ड्रेसेस, दिखेगा कमाल लुक

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 15, 2026

साउथ से लेकर बॉलीवुड तक फेमस होने वाली एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया बेहद खूबसूरत हैं.

एक्ट्रेस सभी ड्रेस में हद से ज्यादा प्यारी और हसीन लगती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह खूबसूरत ड्रेस भी पहन सकती हैं. जिसमें आप एकदम हसीन लगेंगी.

आप एक्ट्रेस की तरह स्काई ब्लू वन पीस पहन सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह ब्लैक प्रिंटेड बॉडीकॉन ड्रेस पहन सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह ऑफ शोल्डर ब्लैक ड्रेस पहन सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह ऑफ शोल्डर रेड वन पीस भी कैरी कर सकती हैं.

