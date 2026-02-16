कॉलेज पार्टी में इन एक्ट्रेसेस की तरह पहनें वेस्टर्न ड्रेस, बोल्डनेस देख दीवाने हो जाएंगे लोग
Shreya Pandey
| Feb 16, 2026
आप कॉलेज के पार्टी में इन एक्ट्रेसेस की तरह वेस्टर्न ड्रेसेस पहन सकती हैं.
आप इन ड्रेसेस में बेहद हॉट और ग्लैमरस नजर आएंगी.
आप कॉलेज पार्टी में तृप्ति डिमरी की तरह रेड बॉडीकॉन ड्रेस पहन सकती हैं.
आप सारा अली की तरह ब्लैक ऑफ शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस भी कैरी कर सकती हैं.
आप जाह्नवी कपूर की तरह हॉल्टर नेक प्रिंटेड बॉडीकॉन ड्रेस भी कैरी कर सकती हैं.
आप कृति सेनन की तरह रेड ऑफ शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस पहन सकती हैं.
आप श्रद्धा कपूर की तरह रेड वन पीस भी पहन सकती हैं.
