कॉलेज पार्टी में पहनें तृप्ति डिमरी की तरह वेस्टर्न ड्रेसेस, खूबसूरती देख दीवाने हो जाएंगे क्लासमेट

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jan 15, 2026

बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी बेहद खूबसूरत और बोल्ड हैं.

एक्ट्रेस का फैशन सेंस भी एकदम कमाल है. इनका लुक लोगों को बहुत पसंद आता है.

आप एक्ट्रेस की तरह कॉलेज पार्टी में वेस्टर्न ड्रेस पहन सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह रेड कलर का बॉडीकॉन ड्रेस कैरी कर सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह ग्रीन फ्लोरल प्रिंट वाला मिडी भी कैरी कर सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह डेनिम का ऑफ शोल्डर वन पीस भी कैरी कर सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह ब्लैक शॉर्ट ड्रेस भी पहन सकती हैं.

