वेलेंटाइन वीक में तृप्ति डिमरी की तरह पहनें वेस्टर्न ड्रेसेस
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 10, 2026
बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी बेहद खूबसूरत और हसीन हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस का फैशन सेंस भी बेहद कमाल का है. आप एक्ट्रेस की तरह वेलेंटाइन वीक में वेस्टर्न ड्रेस पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह स्लीवलेस बॉडीकॉन ड्रेस पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह बैकलेस शिमरी बॉडीकॉन ड्रेस भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह ब्लैक वन पीस भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह डेनिम ऑफ शोल्डर ड्रेस भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह रेड हॉल्टर नेक बॉडीकॉन ड्रेस कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'ओ रोमियो' की हसीना ने ब्लैक ड्रेस में ढाई कयामत, तस्वीरें देख थम गईं सबकी नजरें
अगली वेब स्टोरी देखें.