नवरात्री में इन एक्ट्रेसेस की तरह पहनें पीले रंग की साड़ी, लगेंगी एकदम खूबसूरत
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 22, 2025
नवरात्रि के समय पीले रंग के कपड़े का बहुत महत्व होता है, क्योकि ये नवरात्रि के एक विशेष दिन से संबंधित होता है.
ऐसे में आप इन एक्ट्रेसेस की तरह खूबसूरत और सुंदर पीले रंग की साड़ी पहन सकती हैं.
आप रश्मिका मंदाना की तरह सिंपल साड़ी पहन सकती हैं.
आप माधुरी दीक्षित की तरह सिल्क वाली साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
विद्या बालन की तरह आप भी सिल्क साड़ी पहन सकती हैं.
श्वेता तिवारी की तरह आप बॉर्डर वाली साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
आप नवरात्रि में पीले रंग की मिरर वाली साड़ी भी पहन सकती हैं.
