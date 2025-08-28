गणपति महोत्सव में इन एक्ट्रेसेस की तरह पहनें पीले रंग की साड़ियां, लगेंगी एकदम संस्कारी

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Aug 28, 2025

गणेश महोत्सव का त्योहार देश भर में धूम धाम से मनाया जाता है.

इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए आप इन एक्ट्रेस की तरह पीले रंग की साड़ियां पहन सकती हैं.

आप माधुरी दीक्षित की तरह सिंपल बॉर्डर वाली साड़ी पहन सकती हैं.

आप कियारा आडवाणी की तरह सिंपल साड़ी भी पहन सकती हैं.

आप रकुल प्रीत की तरह मिरर वाली साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.

श्वेता तिवारी की तरह आप पीले रंग की साड़ी पहन सकती हैं.

विद्या बालन की तरह आप सिल्क साड़ी पहन सकती हैं.

