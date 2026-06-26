'वेलकम टू द जंगल' एक्ट्रेस रवीना टंडन ने ब्लैक आउटफिट में ढाया कहर
Shashikant Mishra
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Bollywoodlife.com
| Jun 26, 2026
फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म में रवीना टंडन भी हैं.
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मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.
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'वेलकम टू द जंगल' की एक्ट्रेस रवीना टंडन ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है.
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रवीना टंडन ने ब्लैक कलर की आउटफिट में फोटोशूट कराया है. उन्होंने कई पोज दिए हैं.
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रवीना टंडन ने फोटोशूट के दौरान अपना फिगर फ्लॉन्ट करने का मौका नहीं छोड़ा है.
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एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और उन्हें पसंद किया जा रहा है.
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एक्ट्रेस रवीना टंडन के तमाम चाहने वाले फैंस का उनकी तस्वीरें देखकर दिल धड़क रहा है.
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