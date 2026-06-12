58 के अक्षय कुमार ने 25 साल छोटी दिशा पाटनी संग दिए पोज, फोटोज वायरल
Shashikant Mishra
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Bollywoodlife.com
| Jun 12, 2026
बॉलीवुड स्टार्स अक्षय कुमार और दिशा पाटनी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में काम करते नजर आएंगे.
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साल 2026 की मच-अवेटेड फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.
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अक्षय कुमार और दिशा पाटनी अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक साथ स्पॉट हुए हैं.
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58 साल के अक्षय कुमार और 33 साल की दिशा पाटनी ने एक साथ कई पोज दिए हैं.
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फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के स्टार्स ने एनिमल प्रिंट की आउटफिट में ट्विनिंग की है.
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अक्षय कुमार और दिशा पाटनी की लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
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बॉलीवुड स्टार्स की नई तस्वीरों को फैंस पसंद करने के साथ ही प्यारे कमेंट कर रहे हैं.
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