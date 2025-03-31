क्लब के लिए परफेक्ट हैं जान्हवी कपूर की ये वेस्टर्न ड्रेसेस, हॉट लुक में लगेंगी अप्सरा
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 31, 2025
जान्हवी कपूर बेहद खूबसूरत और हॉट एक्ट्रेस हैं. इनका फैशन सेंसभी कमाल का है.
Source:
Bollywoodlife.com
जान्हवी का सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
व्हाइट बॉडीकॉन ड्रेस में एक्ट्रेस बहुत हॉट नजर आ रहीं हैं. एक्ट्रेस की अदाएं देख लोग पागल हो जाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
शिमरी हाई थाई ड्रेस में भी एक्ट्रेस कमाल लग रहीं हैं. इनका लुक एकदम कातिलाना लग रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
येलो ड्रेस में भी एक्ट्रेस बेहद हॉट लग रहीं हैं. इनका अंदाज बहुत बोल्ड है.
Source:
Bollywoodlife.com
क्लब में आप एक्ट्रेस की तरह स्लीवलेस बॉडीकॉन ड्रेस भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शाइनी ड्रेस का ट्रेंड अभी भी बहुत है. आप पार्टी ,में इसे भी ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: नवरात्रि में पहनें इन एक्ट्रेसेज की तरह रेड सूट, सिंपल लुक में दिखेगा चांद वाला नूर
अगली वेब स्टोरी देखें.