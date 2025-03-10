क्लब पार्टी में पहनें नोरा फतेही के ये वेस्टर्न ड्रेसेस, कर्वी फिगर में लगेंगी मॉडल

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 10, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही खूबसूरती के साथ एक्टिंग और डांस के लिए भी फेमस हैं. नोरा का डांस दुनियाभर में मशहूर है.

Source: Bollywoodlife.com

डांस के साथ-साथ नोरा का फैशन सेंस भी कमाल का है. ये सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस की तरह आप भी हाई थाई स्लिट ड्रेस कैरी कर सकती हैं. यह बेहद हॉट लुक देगा.

Source: Bollywoodlife.com

क्लब पार्टी में जाने के लिए आप भी बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही से वेस्टर्न ड्रेस आईडिया ले सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

पार्टी में आप ऑफ शोल्डर ड्रेस भी पहन सकती हैं.इसका लुक भी कमाल का लगेगा.

Source: Bollywoodlife.com

सिंपल लुक के लिए आप एक्ट्रेस के इस लुक को भी रिक्रिएट कर सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

क्लब में आप ऑफ शोल्डर शिमरी ड्रेस भी कैरी कर सकती हैं. इसमें आपका लुक एकदम चांद जैसे लगेगा.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस की तरह आप भी शाइनी बॉडीकॉन ड्रेस पहन सकती हैं. ये भी शानदार लगेगा.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: होली पर पहनें पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान के ये डिजाइनर सूट, आपकी खूबसूरती से नहीं हटेगी रिश्तेदारों की नजर

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.