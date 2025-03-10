क्लब पार्टी में पहनें नोरा फतेही के ये वेस्टर्न ड्रेसेस, कर्वी फिगर में लगेंगी मॉडल
Shreya Pandey
| Mar 10, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही खूबसूरती के साथ एक्टिंग और डांस के लिए भी फेमस हैं. नोरा का डांस दुनियाभर में मशहूर है.
डांस के साथ-साथ नोरा का फैशन सेंस भी कमाल का है. ये सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं.
एक्ट्रेस की तरह आप भी हाई थाई स्लिट ड्रेस कैरी कर सकती हैं. यह बेहद हॉट लुक देगा.
क्लब पार्टी में जाने के लिए आप भी बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही से वेस्टर्न ड्रेस आईडिया ले सकती हैं.
पार्टी में आप ऑफ शोल्डर ड्रेस भी पहन सकती हैं.इसका लुक भी कमाल का लगेगा.
सिंपल लुक के लिए आप एक्ट्रेस के इस लुक को भी रिक्रिएट कर सकते हैं.
क्लब में आप ऑफ शोल्डर शिमरी ड्रेस भी कैरी कर सकती हैं. इसमें आपका लुक एकदम चांद जैसे लगेगा.
एक्ट्रेस की तरह आप भी शाइनी बॉडीकॉन ड्रेस पहन सकती हैं. ये भी शानदार लगेगा.
