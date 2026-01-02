क्या है अंबानी फैमिली का फिटनेस फॉर्मूला? जानें खाने की थाली में क्या-क्या करते हैं शामिल

Sadhna Mishra | Jan 02, 2026

भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी अक्सर चर्चा में रहते हैं.

नीता अंबानी कभी अपनी लग्जीरियस लाइफस्टाइल तो कभी फिटनेस को लेकर सुर्खियों में रहती हैं.

लोग उनकी नेटवर्थ से लेकर उनके डाइट प्लान्स तक के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं.

तो चलिए आपको बताते हैं अंबानी परिवार की थाली में क्या-क्या रहता है.

सुबह की शुरुआत मुकेश अंबानी पपीते के जूस से करते हैं और नाश्ते में इडली सांभर खाना पसंद करते हैं.

वहीं नीता अंबानी जूस और फ्रूट्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स खाती हैं.

लंच में पूरा अंबानी परिवार दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सूप, सलाद खाता है और दिलचस्प बात यह है कि उनकी दाल गुजराती स्टाइल में बनती है.

डिनर में अंबानी फैमिली हल्का खाना खाती है, जिसमें रागी या बाजरा की रोटी और गुजराती स्टाइल में बनी कोई सब्जी होती है.

