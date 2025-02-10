7 घोड़ों वाली लकी पेंटिंग किस सही दिशा में लगानी चाहिए? वास्तु में बताए गए हैं ये नियम

7 घोड़ों वाली लकी पेंटिंग किस सही दिशा में लगानी चाहिए? वास्तु में बताए गए हैं ये नियम
Mishra Rajivranjan Sushilkumar
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 10, 2025
घर में 7 घोड़ों की पेंटिंग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन इसे लगाने की सही दिशा आपको जरूर पता होनी चाहिए. इसे वास्तु शास्त्र में बताए गए नियमो के हिसाब से लगाना चाहिए.
Source:
Bollywoodlife.com
वास्तु में दिशाओं का बहुत महत्त्व होता है. ऐसे में सही दिशा के हिसाब से ही घर में ये पेंटिंग लगानी चाहिए. .
Source:
Bollywoodlife.com
इस पेंटिंग को उत्तर दिशा में लगाने से घर समृद्ध बनता है.
Source:
Bollywoodlife.com
7 दौड़ते घोड़ों की पेंटिंग दक्षिण दिशा में लगाने से जीवन में प्रसिद्धि और सफलता मिलती है.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आपको करियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस पेंटिंग को आप पूर्व की दिशा में लगाएं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसे अपने लिविंग रूम, स्टडी रूम और अपने वर्क प्लेस पर लगाना चाहिए.
Source:
Bollywoodlife.com
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़े तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Promise Day 2025: जानें क्यों मनाया जाता है प्रॉमिस डे, कैसे सेलीब्रेट करें ये खास दिन
अगली वेब स्टोरी देखें.