गुलाबी गाल, 30 वाली फुर्ती, 61 साल की नीता अंबानी की फिटनेस का क्या है राज?
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 09, 2025
अंबानी फैमिली आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती है.
वहीं अंबानी परिवार की बहु नीता अंबानी भी अक्सर ही अपनी फिटनेस और खूबसूरती को लेकर चर्चा में आ जाती है.
हालांकि उन्होंने अब खुद ही अपनी 61 साल की उम्र में 30 वाली ब्यूटी का राज खोल दिया है.
उन्होंने कहा शरीर के साथ दिमाग को भी फिट रखने वाली लाइफस्टाइल अपनाएं.
नीता खुद को फिट रखने के लिए भरतनाट्यम, योग और स्वीमिंग करती हैं, जिससे उनकी बॉडी में फ्लैक्सिबिलिटी बनी रहती है.
वो हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करती हैं और लेग प्रेस उनकी फेवरेट है, जो उन्हें मजबूत रखता है.
नीता का मानना है कि हर महिला चाहे उम्र 30 हो या 60 रोज 30 मिनट निकालकर फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए.
उन्होंने बताया कि वह वेजिटेरियन हैं, शुगर से परहेज करती हैं और प्रोटीन से भरपूर डाइट लेती हैं.
नीता की डाइट में ऑर्गेनिक फूड शामिल है, जो बढ़ती उम्र में भी उन्हें एक्टिव और फिट रखता है.
अपने इस रूटीन से नीता महिलाओं को प्रेरणा देती हैं कि उम्र कोई बहाना नहीं, फिटनेस सबके लिए जरूरी है.
