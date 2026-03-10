साई पल्लवी को कैसे कपड़े हैं पसंद? एक्ट्रेस ने खुद बताया अपना फेवरेट आउटफिट

साई ने इसके साथ कैप्शन में लिखा, 'क्योंकि मुझे वो कपड़े बेहद पसंद आए, जो मैंने पहने थे.' जिससे साफ हो गया कि एक्ट्रेस को कैसे कपड़े पसंद हैं. Source: Bollywoodlife.com