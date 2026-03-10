साई पल्लवी को कैसे कपड़े हैं पसंद? एक्ट्रेस ने खुद बताया अपना फेवरेट आउटफिट

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 10, 2026

साउथ की जानी-मानी एक्ट्रेस साई पल्लवी अपनी एक्टिंग और नेचुरल ब्यूटी के साथ-साथ अपनी सादगी के लिए भी जानी जाती हैं.

एक्ट्रेस आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्हें कभी वेस्टर्न ड्रेस में नहीं देखा गया.

ऐसे में अक्सर उनके फैंस के मन में ये सवाल उठता है कि, आखिर एक्ट्रेस को किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है?

हालांकि, अब इसका जवाब एक्ट्रेस ने खुद दे दिया है. साई ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि, उन्हें कैसे कपड़े पसंद हैं.

तस्वीरों में एक्ट्रेस सूट और साड़ी में नजर आ रही हैं.

साई ने इसके साथ कैप्शन में लिखा, 'क्योंकि मुझे वो कपड़े बेहद पसंद आए, जो मैंने पहने थे.' जिससे साफ हो गया कि एक्ट्रेस को कैसे कपड़े पसंद हैं.

आपको बता दें कि, साई पल्लवी रणबीर कपूर की 'रामायण' में माता सीता के रोल में नजर आने वाली हैं.

