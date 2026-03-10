साई पल्लवी को कैसे कपड़े हैं पसंद? एक्ट्रेस ने खुद बताया अपना फेवरेट आउटफिट
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 10, 2026
साउथ की जानी-मानी एक्ट्रेस साई पल्लवी अपनी एक्टिंग और नेचुरल ब्यूटी के साथ-साथ अपनी सादगी के लिए भी जानी जाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्हें कभी वेस्टर्न ड्रेस में नहीं देखा गया.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसे में अक्सर उनके फैंस के मन में ये सवाल उठता है कि, आखिर एक्ट्रेस को किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है?
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि, अब इसका जवाब एक्ट्रेस ने खुद दे दिया है. साई ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि, उन्हें कैसे कपड़े पसंद हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तस्वीरों में एक्ट्रेस सूट और साड़ी में नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
साई ने इसके साथ कैप्शन में लिखा, 'क्योंकि मुझे वो कपड़े बेहद पसंद आए, जो मैंने पहने थे.' जिससे साफ हो गया कि एक्ट्रेस को कैसे कपड़े पसंद हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आपको बता दें कि, साई पल्लवी रणबीर कपूर की 'रामायण' में माता सीता के रोल में नजर आने वाली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: स्टाइलिश ब्लैक गाउन में कृति शेट्टी ने ढाया कहर, हॉल्टर-नेक गाउन में दिए किलर पोज
अगली वेब स्टोरी देखें.