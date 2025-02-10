Teddy Day 2025: वेलेंटाइन वीक में क्यों मनाया जाता है टेडी डे? जानिए क्या है इसका महत्व
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 10, 2025
फरवरी महीने के दूसरे हफ्ते को वेलेंटाइन वीक के रूप में मनाया जाता है. यह हफ्ता सभी कपल्स के लिए बेहद खास होता है.
वेलेंटाइन वीक के चौथे दिन को टेडी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. इस दिन कपल्स एक-दूसरे को टेडी देते हैं.
क्या आप जानते हैं कि टेडी डे क्यों मनाया जाता है. इसकी शुरुआत कैसे और कब हुई थी.
दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर टेडी रूजवेल्ट लुसियान यात्रा कर रहे थे. यात्रा के दौरान उन्होंने एक भालू को तड़पते हुए देखा.
भालू को तड़पता देख उन्होंने उसे मारने का आदेश दे दिया. सैनिकों के पूछने पर उन्होंने बताया कि जब तक भालू को इलाज के लिए ले जाने पर वह मर जाता.
अमेरिका के राष्ट्रपति के इस बात की बहुत आलोचना हुई. इसके बाद अमेरिका के लोग कार्टून बीयर बना कर 10 फरवरी को इसे सेलिब्रेट करने लगे.
इसलिए वेलेंटाइन वीक के चौथे दिन यानी 10 फरवरी को टेडी डे मनाया जाता है. लोग टेडी देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं.
