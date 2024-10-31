सिर्फ विमेंस ही क्यों मेंस भी दिख सकते हैं इस दिवाली स्टाइलिश, देखें ये आउटफिट
| Oct 31, 2024
इस दिवाली कार्तिक आर्यन की तरह इस डिजाइनर व्हाइट आउटफिट को ट्राई कर सकते हैं.
अगर आप फ्लोरल प्रिंट के फैन हैं. तो रणवीर सिंह का ये फ्लोरल प्रिंट कुर्ता बेस्ट रहेगा.
इंडियन बट वेस्टर्न टच के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा का ये शॉर्ट लैंन्थ कुर्ता खूब खिलेगा.
अर्जुन कपूर की तरह इस ब्लैक शिमरी कुर्ते में आप भी दिवाली पार्टी में रंग जमा सकते हैं.
अगर इस दिवाली आप हैवी आउटफिट कैरी करना चाहते हैं. तो करण जौहर का ये सी ब्लू कुर्ता विद दुपट्टा फिट रहेगा.
दिवाली नाइट पार्टी में विक्की कौशल का ये आउटफिट ट्राई करेगें, तो आपके दोस्त भी हुस्न तेरा तौबा -तौबा कहेंगे.
सलमान खान का ये ब्लू कुर्ता विद मैचिंग जैकेट पार्टी के लिए एकदम बेस्ट रहेगा.
हैंडसम लुक को कैरी करने के लिए करण कुंद्रा का ये आउटफिट ट्राई कर सकते हैं.
कार्तिक आर्यन इस ब्लैक कुर्ता विद फ्लोरल प्रिंट जैकेट में क्या खूब दिख रहे हैं. दिवाली पार्टी के लिए ये आइडिया बढ़िया रहेगा.
वरुण धवन का ये स्टाइलिश सिल्वर शिमरी आउटफिट फेस्टिवल में क्या खूब जंचेगा.
