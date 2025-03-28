ईद पर अपने से छोटे भाई बहनों को दें ये शानदार गिफ्ट्स, खुशी से चहक उठेंगे बच्चे

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 28, 2025

ईद का त्योहार देशभर में 31 मार्च को मनाया जाएगा. इस दिन सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं.

ईद पर सभी बड़े अपने से छोटे लोगों को कुछ गिफ्ट्स देते हैं, जिसे ईदी कहते हैं. आप भी बच्चों को ये गिफ्ट्स दे सकते हैं.

आप घर के बच्चों को ‘स्टेशनरी चीजें’ जैसे पेंसिल बॉक्स, पेन, पेंसिल, आदि दे सकते हैं.

छोटे बच्चों के लिए आप घडी भी अच्छा गिफ्ट है. यह भी बच्चों को बहुत पसंद आएगा.

ईद पर बहनों के लिए आप रंग-बिरंगी चूड़ियां भी गिफ्ट कर सकते हैं. यह लड़कियों को बहुत पसंद आता है.

लड़कियों को आप ईदी के रूप में ज्वेलरी भी दे सकते हैं. इससे वो खुश हो जाएंगी.

बच्चों को ईद पर आप नए कपड़े और खिलौने भी दिला सकते हैं. यह देखकर भी वो झूम उठेंगे.

