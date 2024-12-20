ये है भारत का सबसे अमीर भिखारी, करोड़ों की है नेट वर्थ, मंथली इनकम उड़ाएगी होश
Pratibha Gaur
| Dec 20, 2024
दुनियाभर में सबसे अमीर भिखारी मुंबई का भरत जैन है.
भरत जैन की नेटवर्थ 7.5 करोड़ रुपये है.
भरत जैन का मुंबई में एक फ्लैट है, जिसकी कीमत 1.2 करोड़ रुपये है.
इसके अलावा ठाणे में उसकी दो दुकान है, जहां से हर महीने उसे 30 हजार किराया मिलता है.
बावजूद इसके वह हर दिन मुंबई की सड़कों पर भीख मांगता है.
बता दें कि भरत जैन एक शादीशुदा व्यक्ति है और उसके दो बच्चे हैं.
भरत महीने के 75 हजार रुपये कमाता है.
भरत को दुनिया का सबसे अमीर भिखारी का टैग मिला हुआ है.
भरत एक दिन के 2 से 2.5 हजार रुपये कमाता है.
