दुनिया की सबसे लंबी और सबसे छोटी लड़की के ये फोटोज लगेंगे AI Generated, जानें दोनों की हाइट
Pratibha Gaur
| Nov 23, 2024
हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी लड़की और छोटी लड़की ने मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.
यह तस्वीरें पूरी तरह से AI Generated लग रही हैं.
इस तस्वीर में रुमेसा ज्योति को किताब दिख रही हैं.
इस फोटो में रुमेसा और ज्योति थेम्स नदी के पास खड़ी होकर पोज दे रही हैं.
बता दें कि दुनिया की सबसे छोटी लड़की ज्योति आम्गे की हाइट 2 फुट 6 इंच है.
वहीं दुनिया की सबसे लंबी लड़की रुमेसा की हाइट 7 फुट 7 इंच है.
इस तस्वीर में ज्योति और रुमेसा एक-साथ अपने हाथ की फोटो खींच रही हैं.
इस तस्वीर में ज्योति रुमेसा की गोद में बैठकर पोज दे रही हैं.
