दिव्यांका त्रिपाठी से लें वेडिंग सीजन के लिए शानदार साड़ी आईडिया, 30 की उम्र में लगेंगी कयामत

दिव्यांका त्रिपाठी से लें वेडिंग सीजन के लिए शानदार साड़ी आईडिया, 30 की उम्र में लगेंगी कयामत
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 21, 2025
टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी हमेशा से महिलाओं के बीच फेमस रहीं हैं. इन्होंने कई शानदार सीरियल्स भी किए हैं.
दिव्यांका का फैशन सेंस बहुत कमाल का है. आप भी वेडिंग सीजन के लिए दिव्यांका के साड़ी कलेक्शन को ट्राई कर सकती हैं.
वेडिंग सीजन में आप दिव्यांका की तरह ही ‘वेलवेट’ साड़ी ट्राई कर सकती हैं.
इस समय चिकनकारी ड्रेसेस बहुत ट्रेंड में है. आप भी दिव्यांका की तरह चिकनकारी साड़ी पहन सकती हैं.
सिल्क साड़ी का क्रेज लोगों में हमेशा रहता है. आप भी सिल्क साड़ी कैरी कर सकती हैं.
‘स्ट्राइप्ड साड़ी’ भी फैशन में है. पार्टी में आप इस तरह की साड़ी भी पहन सकती हैं.
‘रफ्ल्ड साड़ी’ आपको सिंपल और सोबर लुक देगा. आप इसे भी ट्राई कर सकती हैं.
