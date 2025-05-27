'ये हैं मोहब्बतें' की 'रुही' के खूबसूरत लुक्स, सभी ड्रेस में लगती हैं ग्लैमरस
Shreya Pandey
| May 27, 2025
'ये हैं मोहब्बतें' सीरियल फेम रुहानिका धवन बेहद खूबसूरत हैं. ये दिखने में बहुत क्यूट लगती हैं.
एक्ट्रेस का फैशन सेन्स बेहद कमाल का है. ये सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं.
इस फोटो में एक्ट्रेस ने नेट की साड़ी पहनी है. इसमें वो बहुत ही सुंदर लग रहीं
इस फोटो में एक्ट्रेस ने खूबसूरत सूट पहन रखा है. इसके साथ उन्होंने झुमके भी पहनें हैं.
इस फोटो में एक्ट्रेस ने स्काई ब्लू सूट पहन रखा है. इसमें उन्होंने अपने बालों को भी खोल रखा है.
इस फोटो में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रहीं हैं.
इस फोटो में एक्ट्रेस लहंगा पहनी हुई हैं. इसमें वो बहुत ग्लैमरस लग रहीं हैं.
