हर लहंगे और साड़ी में परफेक्ट लगेंगी आप, शादी में ट्राई करें TV की 'अक्षरा' का स्टाइल

Dec 25, 2024

प्रणाली राठौड़ टीवी की अक्षरा है, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है में छा गई थीं.

इस शो में प्रणाली कई बार लहंगा और साड़ी पहने दिखीं.

इस ग्रीन लहंगे में प्रणाली काफी क्यूट लग रही हैं.

बनारसी साड़ी को प्रणाली राठौड़ ने काफी अच्छे से कैरी किया है.

प्रणाली राठौड़ की तरह आप भी ये ब्लू लहंगा किसी की शादी में पहन सकते हैं.

इस व्हाइट लहंगे में प्रणाली स्वर्ग की अप्सरा लग रही हैं.

इस लाइट पर्पल कलर के लहंगे को आप भी आसानी से कैरी कर सकते हैं.

प्रणाली राठौड़ के इस लहंगे में मिरर वर्क किया है.

