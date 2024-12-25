हर लहंगे और साड़ी में परफेक्ट लगेंगी आप, शादी में ट्राई करें TV की 'अक्षरा' का स्टाइल
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 25, 2024
प्रणाली राठौड़ टीवी की अक्षरा है, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है में छा गई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस शो में प्रणाली कई बार लहंगा और साड़ी पहने दिखीं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस ग्रीन लहंगे में प्रणाली काफी क्यूट लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बनारसी साड़ी को प्रणाली राठौड़ ने काफी अच्छे से कैरी किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रणाली राठौड़ की तरह आप भी ये ब्लू लहंगा किसी की शादी में पहन सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस व्हाइट लहंगे में प्रणाली स्वर्ग की अप्सरा लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस लाइट पर्पल कलर के लहंगे को आप भी आसानी से कैरी कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रणाली राठौड़ के इस लहंगे में मिरर वर्क किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: साल 2025 से पहले बंद होंगे ये धांसू टीवी शो, बकवास TRP ने मेकर्स को डूबोया
अगली वेब स्टोरी देखें.