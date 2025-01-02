हॉटनेस की दुकान है YRKKH की 'अभिरा', एक्ट्रेस के ये 10 लुक कॉपी कर लगेंगी पटाखा
Kavita
| Jan 02, 2025
समृद्धि शुक्ला ये रिश्ता क्या कहलाता है में हमेशा सूट या साड़ी में दिखती हैं.
असल जिंदगी में समृद्धि काफी बोल्ड हैं.
एक्ट्रेस अपने क्रॉप टॉप और स्लीवलेस टॉप में कहर ढाती हैं.
इस तस्वीर में समृद्धि ने वनपीस पहना है.
इस व्हाइट क्रॉप टप और डेनिम में समृद्धि काफी क्यूट लग रही हैं.
एक्ट्रेस ने इस फोटो में बी येलो क्रॉप टॉप और ओलर कैरी किया है.
इस बैकलेस ड्रेस में समृद्धि काफी क्यूट लग रही हैं.
समृद्धि का ये फैशन कॉलेज गर्ल्स के लिए परफेक्ट है.
एक्ट्रेस के इस स्टाइल को आज पार्टीज में भी कैरी कर सकते हैं.
Thanks For Reading!
अगली वेब स्टोरी देखें.