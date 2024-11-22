Shivangi Joshi की तरह पहनें स्टाइलिश लहंगा, दुल्हन को छोड़ आप पर ठहरेंगी निगाहें
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 22, 2024
शिवांगी जोशी के पास लहंगों के शानदार कलेक्शन है.
Source:
Bollywoodlife.com
शिवांगी के इस हैवी लहंगे को आप अपनी बहन की शादी में जरूर ट्राई करें.
Source:
Bollywoodlife.com
इस लहंगे में शिवांगी का लुक काफी एलिंगेट लग रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
शिवांगी का यह लहंगा भी कम सुंदर नहीं है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस इंडो वेस्टर्न लहंगे को आपने अगर ट्राई कर लिया तो फंक्शन की जान बन जाएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
शिवांगी ने इस फोटो में ब्राउन लहंगा पहना है, जिस पर सुंदर वर्क है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस इस लाइट ब्लू कलर के लहंगे में किसी परी से कम नहीं लग रहीं.
Source:
Bollywoodlife.com
शिवांगी का ये डार्क ब्लू कलर का लहंगा आप भी आसानी से कॉपी कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शिवांगी का ये लहंगा आप किसी की भी हल्दी में ट्राई कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर छवि मित्तल ने बढाया हिना खान का हौसला, कहा- 'मैं उनके साथ हूं..'
अगली वेब स्टोरी देखें.