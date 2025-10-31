शिवांगी जोशी का रेड ब्राइडल ग्लो! गोल्डन-रेड लहंगे में बिखेरा रॉयल एलीगेंस, देखें उनके इस ड्रीम लुक की झलक
Masummba Chaurasia
| Oct 31, 2025
शिवांगी जोशी ने रेड कलर के हेवी एम्ब्रॉयडरी लहंगे में अपना ट्रेडिशनल चार्म दिखाया है, जो वेडिंग या फेस्टिव पार्टी के लिए परफेक्ट चॉइस है.
उनका सीक्विन वर्क वाला रेड ब्लाउज पूरे लुक में मॉडर्न टच जोड़ता है, जो हर नजर को अपनी ओर खींच लेता है.
शिवांगी ने अपने लहंगे को न्यूड टोन के नेट दुपट्टे के साथ पेयर किया है, जिस पर रेड फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी इसे और एलिगेंट बनाती है.
एक्ट्रेस ने हैवी ज्वेलरी की जगह छोटे रेड ईयररिंग्स चुने हैं, जिससे उनका लुक सिंपल पर क्लासी दिख रहा है.
रेड चूड़ियां उनके लुक में ब्राइडल टच जोड़ रहा है, जो इंडियन एथनिक वाइब को और बढ़ा देती है.
स्लीक हेयर बन और रेड रोज फ्लोरल एक्सेसरी से शिवांगी ने अपने हेयरस्टाइल को खास बनाया है.
सॉफ्ट बेस, न्यूड टोन लिप्स और डेफाइंड आइब्रो के साथ उन्होंने नैचुरल और ग्लोइंग मेकअप अपनाया है.
अगर आप शादी, रिसेप्शन या किसी ग्रैंड फेस्टिव इवेंट में अटेंड करने जा रही हैं, तो शिवांगी का ये लुक आपके लिए बेस्ट है.
